François Mitterrand : Une histoire avec une étudiante de 20 ans dévoilée au grand jour...

On le savait homme à femmes, on découvre aujourd'hui que le défunt président de la République François Mitterrand en avait aimé une dans la plus totale discrétion. A l'époque, celle qui faisait battre son coeur n'avait que 20 ans et était encore étudiante quand lui entamait un deuxième mandat à l'Elysée !

Au cours de sa vie, François Mitterrand a eu de nombreuses histoires d'amour plus ou moins connues du grand public. Il y a eu, bien sûr, Danielle, qui a été son épouse et une populaire première dame mais aussi Anne Pingeot, sa maîtresse qui lui donna une fille illégitime, Mazarine. Place désormais à Claire, une jeune femme jusqu'ici méconnue. Comme le rapporte le magazine Ici Paris, elle entre dans la lumière par le biais du livre Le dernier secret (publié chez Grasset) rédigé par Solenn de Royer. Dans son ouvrage, la journaliste politique du Monde affirme ainsi que François Mitterrand a partagé plusieurs années de romance à partir de 1988 avec une jeune étudiante en droit prénommée Claire. A l'époque, le chef de l'Etat socialiste est alors âgé de 71 ans et celle dont il tombe sous le charme de seulement 20 ans. Malgré ce demi siècle d'écart, c'est l'amour fou ! "Ils passeront des heures à parler, déjeuneront à l'Elysée, feront des lectures et se promèneront sur les quais de Seine", écrivent nos confrères. Solenn de Royer relate donc une histoire d'amour jusque-là inédite de celui qui fut l'une des figures les plus marquantes de la gauche. "Ils s'aimeront à huis-clos, jusqu'à la fin, en 1996", lit-on. C'est la maladie qui mettra fin à cette histoire puisque François Mitterrand décède des suites d'un cancer de la prostate dont il avait appris connaissance dès 1981, au moment de prendre le pouvoir. "A la fois récit amoureux et histoire d'un règne, ce livre exceptionnel mêle portraits, dialogues, souvenirs, déjeuners à l'Elysée, soirées, lectures, promenades sur les quais de la Seine, carnets, temps volé au temps", précise Grasset. Aujourd'hui, la fameuse Claire garde le silence et se tient éloignée des médias, ne cherchant visiblement pas à mettre en avant cette histoire méconnue. Le dernier secret, disponible le 6 octobre 2021.