Françoise Hardy : Un proche confirme une terrible nouvelle sur sa santé défaillante

A 78 ans, la chanteuse Françoise Hardy traverse une difficile fin de vie. La star a souffert de gros problèmes de santé et, si "ses jours ne sont pas en danger" comme l'a précisé son fils Thomas, elle reste très éprouvée. Pour elle, la musique c'est de l'histoire ancienne. C'est ce que confirme un proche collaborateur.

Le producteur Erick Benzi - qui a travaillé avec Jean-Jacques Goldman ou Céline Dion - a donné une interview au journal Le Parisien (dans les kiosques ce samedi 29 janvier) dans laquelle il évoque sa carrière, ses rencontres et son nouveau projet : L'Héritage Goldman, volume 1. Un disque enregistré avec l'accord du discret JJG, sur lequel on peut retrouver Lilian Renaud, Marina Kaye ou encore Michael Jones. Le producteur possède un studio d'enregistrement à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) dans lequel de nombreuses stars ont défilé. Il déclare : "On enregistre tout dans la même pièce. C'est ici que Françoise Hardy a fait les voix de son dernier album. Ce sera son dernier album. Elle ne peut malheureusement plus chanter." Françoise Hardy a publié son ultime album intitulé Personne d'autre en 2018.

La chanteuse - qui se dit en confinement volontaire "depuis 3 ans" - avait elle-même eu l'occasion d'évoquer sa santé défaillante qui l'empêche de pouvoir enregistrer d'autres disques. Françoise Hardy s'est battue pendant plusieurs années contre un cancer du pharynx qui a laissé des séquelles. "Grâce à 45 séances de radiothérapie, je suis devenue sourde d'une oreille, n'ai plus de salive, mes voies nasales ne sont plus irriguées et mon arrière-gorge non plus, avec tous les problèmes respiratoires, hémorragiques, alimentaires que cela provoque en permanence depuis deux ans", disait-elle à l'AFP en avril 2021. Pour elle, il était alors "totalement" exclu de retourner un jour en studio.

Dépitée par sa situation, l'interprète des tubes Comment te dire adieu, Le temps de l'amour ou encore Mon amie la rose ajoutait : "Ma vie est devenue un cauchemar, mais il vaut mieux ne pas trop en parler."