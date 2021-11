Françoise Hardy "n'a pas une bonne santé" : Thomas Dutronc donne des nouvelles de sa mère

Françoise Hardy revient de loin. Victime d'un cancer lymphatique, puis d'un cancer du pharynx, la chanteuse était également tombée dans le coma en 2015 après une grave chute à l'hôpital. Interviewé par le JDD le 21 novembre 2021, son fils Thomas (fruit de sa relation avec Jacques Dutronc) a donné des nouvelles de son état : "Aujourd'hui je peux dire que, si maman n'a pas une bonne santé, ses jours ne sont pas en danger. Elle a eu un cancer mais il n'y a pas de récidive. Elle est en rémission. Elle-même a tendance à l'oublier parce qu'elle a des séquelles de ses traitements, mais elle est en rémission."

Annoncée morte cet été, l'interprète du titre Personne d'autre confiait auprès de Paris Match souffrir au quotidien à cause des traitements lourds qu'elle avait dû prendre afin de traiter ses cancers. "Grâce aux rayons et à une immunothérapie, je suis devenue sourde d'une oreille et j'ai la tête asséchée - gorge, nez, bouche - je ne pourrais jamais rechanter", confiait-elle avant d'ajouter qu'elle était "privée de salive depuis trois ans" à cause de "45 séances de radiothérapie". "J'ai en permanence des détresses respiratoires, des crises d'étouffements et de suffocation, sans parler des hémorragies nasales interminables", révélait la chanteuse âgée de 77 ans.

Favorable à l'euthanasie, elle regrette de ne pas pouvoir y recourir en France si ses souffrances deviennent véritablement invivables. "Quand mon état deviendra encore plus insupportable, je n'aurai, hélas, pas le soulagement de savoir que je peux me faire euthanasier. La France est inhumaine sur ce plan-là", a-t-elle indiqué.

Prévoyante, elle avait également révélé à Gala avoir déjà tout préparé si sa dernière heure venait à arriver. "Avec l'aide de mon notaire, j'ai rédigé mon testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les frais de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront".