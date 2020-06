Fred Willard (Modern Family) mort à 86 ans : les causes enfin révélées

On le pensait immortel. Et pourtant. Le 15 mai 2020, le comédien Fred Willard est mort à l'âge de 86 ans. C'est sans plus de détails, en toute sobriété, que nous apprenions la nouvelle, confirmée par sa fille Hope. Mais voilà que quelques semaines plus tard, la vérité a fait surface. Comme il est possible de le lire dans le rapport d'autopsie obtenu par le site TMZ, l'acteur américain est mort d'un arrêt cardiaque. Il souffrait d'un syndrome myélodysplasique – qui provoque généralement une anomalie de la production de cellules sanguines par la moelle osseuse – et d'une maladie coronarienne.

"Il a continué à bouger, à travailler et à nous rendre heureux jusqu'à la toute fin, expliquaient les membres de sa famille au moment du drame. On l'aimait tellement. Il nous manquera pour toujours." Une épreuve d'autant plus difficile qu'il est impossible de passer à côté de l'une de ses performances... encore aujourd'hui ! Le vendredi 29 mai 2020, la plateforme Netflix a mis en ligne la première saison de la série Space Force – par les créateurs de The Office, avec Lisa Kudrow et Steve Carell himself – dans laquelle Fred Willard tient le rôle d'un papa fragilisé par la maladie d'Alzheimer, parfois drôle, parfois touchant.

C'est un coup dur pour Hope Mulbarger qui, en perdant son père, est devenu orpheline. En 2018, déjà, elle faisait ses adieux à Mary, sa mère, épouse de l'acteur depuis l'année 1968 – cinquante ans d'amour... Ne restent plus à la jeune femme que de nombreux souvenirs, dont beaucoup seront rediffusés régulièrement à la télévision. Avec ses quarante-sept ans de carrière au compteur, Fred Willard a entre autres été Frank Dunphy dans la série Modern Family depuis 2009, Hank McPhee dans Castle, Le Vice Principal Mallet dans La Vie de famille ou Le grand Herrmann dans Pushing Daisies.