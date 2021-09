Freddie Highmore (Good Doctor) marié en secret : confidences sur son épouse mystère

Quel cachotier. Freddie Highmore, qu'on a tous connu dans Charlie et la chocolaterie, est désormais un homme marié. Une cérémonie secrète, tout comme l'identité de son épouse. De passage dans le Late show de Jimmy Kimmel, l'acteur de 29 ans et interprète du Dr Shaun Murphy dans la série Good Doctor de TF1, a révélé être marié. En même temps, difficile de rater son alliance.

"Oui, c'est une alliance. Je me suis marié. C'est marrant, depuis que je la porte, les gens me demandent si je suis marié. Donc j'ai pensé que ce serait mieux de clarifier la situation", a expliqué Freddie Highmore, le 27 septembre 2021 depuis les studios de la chaîne américaine. Il évoque une "femme merveilleuse" avec qui il se sent "très heureux". Comme lui, son épouse est Britannique.

"Je ne me fais toujours au terme d"'homme marié', qui fait très vieillot, et le terme 'ma femme' fait très possessif. Nous n'utilisons pas vraiment ces termes, pas encore, mais nous montrons simplement ces bagues en disant aux gens de tirer leurs propres conclusions", a développé l'acteur. Pour l'heure, les tabloïds anglais n'ont pas encore mis la main sur l'identité de son épouse, et ce, malgré leur férocité.

Très discret sur sa vie privée, Freddie Highmore reste le plus éloigné possible des réseaux sociaux. Ce francophone est le parrain de Flynn Hawkey, le fils de l'actrice Vera Farmiga, qui joue sa mère dans la série Bates Motel. Par le passé, lorsqu'il était adolescent, il était sorti avec l'actrice américaine Dakota Fanning.