Freddy (Koh-Lanta) : L'ancien aventurier annonce la naissance de son troisième enfant, premières photos !

Freddy Bolzer et sa compagne Dounia sont sur un petit nuage. Ce dimanche 2 avril 2023, l'ancien candidat de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) s'est emparé de son compte Instagram pour faire une tendre annonce. En effet, ce même jour, les deux tourtereaux sont à nouveau devenus parents et ce, pour la troisième fois. C'est donc un petit bébé, dont on ignore encore le sexe, qui est venu agrandir leur famille déjà composée de Aya (née en 2014) et Ishaq (né en 2018).

Via une publication Instagram très émouvante, l'ancien finaliste du célèbre jeu d'aventure de TF1 a tenu à rassurer ses abonnés. Il assure ainsi que l'accouchement s'est très bien passé et que maman et bébé vont tous les deux très bien. "Le coeur d'un père s'agrandit avec chaque enfant. Bébé est né ce matin à 7h45. La maman et bébé se porte très bien. @dounia_familysss t'es une LIONNE !", a-t-il écrit en légende d'une série de deux photos. Sur la première, on peut l'apercevoir lui et sa merveille, tandis que sur la seconde photo, on peut voir le nouveau-né d'un peu plus près. Vêtu d'un bonnet, de petits gants et d'une turbulette couleur crème, le bébé dort dans son berceau de maternité. Dans la suite de la légende, Freddy pose une devinette à ses abonnés. "Tu pense que c'est une fille ou un garçon ?", demande-t-il sans donner le moindre indice.