Frédéric Antonetti : Sa femme Véronique est décédée, emportée par la maladie

Visage et personnalité bien connus du football hexagonal, pour avoir entraîné divers club de l'élite à commencer par le SC Bastia dont il porta aussi les couleurs en tant que joueur après y avoir été formé, Frédéric Antonetti est en deuil : à 58 ans, il doit affronter la mort de son épouse...

Véronique Antonetti a succombé des suites d'une longue maladie, un combat tout au long duquel son mari s'est tenu auprès d'elle, mettant ses activités d'entraîneur de côté pour rentrer en Corse et la soutenir autant que possible. Il avait ainsi délaissé le terrain après avoir contribué à ramener en Ligue 1 à l'issue de la saison 2018-2019 l'équipe fanion du FC Metz, club où il assume actuellement à distance les fonctions de manager général et qui lui a adressé avec beaucoup d'émotion ses condoléances.

"Le FC Metz a appris avec douleur la disparition de Véronique Antonetti, épouse de Frédéric Antonetti, manager général du Club. Afin d'être à ses côtés durant cette épreuve, Frédéric Antonetti était rentré auprès d'elle en décembre 2018. Le FC Metz, ses salariés, son staff professionnel et ses joueurs se trouvent aujourd'hui dans une immense tristesse. Le Président du FC Metz Bernard Serin, l'ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches. En ces moments difficiles, le FC Metz se veut uni derrière son manager général et sa famille", ont ainsi fait savoir les Grenats, dimanche 5 juillet 2020.

Le SC Bastia a également témoigné son émotion et son soutien à sa figure historique : "Le SCB a appris avec tristesse la disparition de Véronique Antonetti, épouse de notre ancien entraîneur Frédéric Antonetti et tante de notre recruteur Pierre-Paul Antonetti. À sa famille et ses proches, le club présente ses sincères condoléances. Puisse-t-elle reposer en paix", a réagi le club corse sur Twitter.

Une terrible épreuve pour celui que les amoureux du foot ont aussi pu voir occasionnellement comme chroniqueur dans le Canal Football Club sur Canal+ et qui a également entraîné en Ligue 1 l'AS Saint-Etienne, l'OGC Nice, le Stade Rennais et le LOSC, atteignant dans sa carrière quatre fois la finale de la Coupe de la Ligue.

La rédaction de Purepeople lui adresse à son tour, ainsi qu'à ses proches, ses plus sincères condoléances.