Frédéric Bouraly, rares confidences sur sa femme : "Je ne pensais qu'à elle"

Actuellement, le public peut découvrir Frédéric Bouraly dans la comédie Muguet de Noël, au théâtre Montparnasse jusqu'au 26 avril prochain. Le comédien de 59 ans y donne la réplique à Jean-Luc Porraz, Alexie Ribes et Lionnel Astier. On peut également le retrouver à la télévision, sur M6. Depuis 2009 il incarne José dans le programme court humoristique Scènes de ménages. Sa femme Liliane est incarnée par Valérie Karsenti. Mais, contrairement à ce que certains peuvent croire, ils ne sont pas en couple dans la vie. Depuis trente-cinq ans, il est en couple avec Céline Dulac. Invité dans Je t'aime etc. (France 2) le 2 mars 2020, il a fait de rares confidences sur le sujet.

C'est sur un plateau de tournage que les tourtereaux se sont rencontrés. "J'étais en slip, elle est costumière. Il a fallu que je fasse du chemin derrière", a-t-il précisé. La présentatrice Daphné Bürki a donc voulu en savoir plus sur le sujet, des questions qui gênaient quelque peu Frédéric Bouraly. Mais il s'est tout de même prêté au jeu et a révélé avoir eu un coup de foudre pour Céline Dulac. "Je me suis dit que c'était elle. Je l'ai ressenti. (...) Au moment où je l'ai vue, je ne pensais qu'à elle", a confié celui qui est l'heureux papa de deux garçons.

S'ils sont en couple depuis plus de trente ans, les tourtereaux ne se sont mariés qu'il y a cinq ans. "Ce qui était génial, c'était de se marier avec ses enfants. C'est fort... L'avantage de se marier quand on n'est pas jeune, c'est qu'on sait ce que ça représente. Il y avait les amis, les enfants, c'était chargé en émotion. En plus, c'est un ami, qui est maire à Tourtour [dans le Var, NDLR] qui nous a mariés", a-t-il poursuivi. Touchant !