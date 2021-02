Frédéric François : Sa femme Monique, agacée, évoque "les groupies qui rôdaient"...

Il chante l'amour depuis des décennies pour le plus grand plaisir de ses fans mais il faut dire que Frédéric François connaît bien le sujet lui qui a donné son coeur à Monique il y a déjà 50 ans. Le couple s'est livré auprès du Parisien sur ce long mariage.

En cette année 2021, Frédéric François et sa femme Monique fêtent leurs noces d'or ; précisément le 3 septembre prochain ! Le chanteur, aujourd'hui âgé de 70 ans, est un mari comblé. Il coule des jours paisibles avec celle qu'il présente comme son "bouclier" dans la vie, dans leur grande maison en banlieue de Liège, en Belgique. Une vie calme où les enfants et petits-enfants vont et viennent après une période au cours de laquelle le chanteur était pris dans un tourbillon médiatique et d'amour de la part de ses fans. De quoi rappeler quelques souvenirs désagréables à Monique... Dans Le Parisien , elle s'est ainsi rappelé "des groupies qui rôdaient autour de la maison pour avoir une photo, un autographe" et de certaines qui "sonnaient à la porte des parents" de l'artiste, jusqu'en Sicile !

D'ailleurs, très fier de ses origines, Frédéric François retrouve le goût de l'Italie jusqu'aux assiettes de sa table grâce à sa maman qui a appris à Monique à cuisiner les pâtes à toutes les sauces. "On en mange tous les jours, parfois je fais des pizzas. Mais pour les anniversaires, c'est couscous tellement on est nombreux !" précise la femme du chanteur, ravie de faire de beaux repas pour son clan, elle qui a l'habitude des grandes tablées puisqu'elle vient d'une famille de 12 enfants !

Quand ils ne passent pas du temps à table avec leurs enfants - leur fille Gloria, qui fait de la photo, venant notamment les voir tous les jours car elle habite tout proche - Frédéric François et Monique aiment regarder des films ensemble sur Netflix ou Amazon. "Monique lui choisit un film d'action ou un thriller" précisent nos confrères. Les films romantiques, pas besoin de les voir à l'écran, ils vivent déjà depuis longtemps une histoire à l'eau de rose.