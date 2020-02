Frédéric François dévoile le secret de son mariage qui dure depuis 50 ans...

Mon coeur te dit je t'aime, Je t'aime à l'italienne ou encore L'amour fou, autant de tubes qui ont fait du populaire Frédéric François le chanteur phare des coeurs d'artichaut. L'artiste de 70 ans est lui-même un coeur comblé puisqu'il partage sa vie avec Monique depuis cinquante ans. Il se confie dans Nous Deux.

Si Frédéric François chante des chansons romantiques, ce n'est pas juste pour l'image de lover qui va avec et lui permet depuis cinquante ans de faire tourner les têtes... C'est qu'il l'est vraiment dans la vie ! "Je suis fou de ma femme depuis cinquante ans. Nous faisons en sorte que chaque moment qui passe soit important. (...) Nos sentiments sont devenus plus forts grâce aux enfants. Nous sommes des piliers pour soutenir notre famille. Il faut qu'ils nous voient comme des modèles", a-t-il confié au magazine. Avec son épouse, il a eu quatre enfants : Victoria, Vincent, Gloria et Anthony. Le couple a aussi eu la douleur de perdre des jumeaux.

Frédéric François en a profité pour révéler un petit secret pour faire tenir son mariage depuis tant d'années... "On ne hausse jamais la voix pour des choses qui n'en valent pas la peine parce que le temps qui nous est donné file trop vite", a-t-il dévoilé, s'abstenant donc de s'emporter dans des disputes inutiles. Un miracle après cinq décennies de vie commune et alors que tous les couples arrivés à ce stade ont connu la routine et ses désagréments. Le chanteur peut aussi remercier sa femme d'être aux petits soins... "Ma mère, qui ne parlait pas français, a montré à ma femme, originaire du Grand Nord, comment cuisiner comme une Italienne", a ajouté Frédéric François, qui partage donc la pasta avec son clan tous les dimanches...

A noter que Frédéric François publie pour la Saint-Valentin une compilation intitulée L'album anniversaire.

Les confidences du chanteur sont à retrouver dans Nous Deux, dans les kiosques depuis le 11 février 2020.