Frédéric François : 50 ans de carrière sur scène, les VIP à la fête

Les spectateurs du Grand Rex, situé dans le 2e arrondissement de la capitale, ont fêté les 50 ans de carrière du chanteur Frédéric François, le 12 octobre. L'artiste de 69 ans, qui s'était réjoui sur sa page Facebook de constater que cette date était pleine, a notamment accueilli ses amis stars dans les loges.

Je t'aime à l'italienne, Mon coeur te dit je t'aime, L'Amour fou... Des tubes qui ont fait de Frédéric François le chanteur préféré de tous les indécrottables romantiques et, avouons-le, de nombreuses dames aux cheveux blancs. L'artiste a donc célébré ses 50 ans de carrière au Grand Rex et on a pu constater la présence de plusieurs people : l'animateur Michel Drucker, le chanteur Dave, ainsi que son confrère le chanteur Hervé Vilard. Mais nul doute que c'est la présence de sa femme Monique qui lui a le plus fait chaud au coeur. Il faut dire que le couple est toujours sur un petit nuage après quarante-neuf ans de mariage !

Interrogé par RTL.be à l'occasion de sa tournée anniversaire, Frédéric François s'était confié sur sa carrière. "Je vis de la lumière, je joue comme si j'étais dans un groupe de rock. C'est un spectacle, on doit donner du spectacle aux gens. À partir de ce moment-là, les spectateurs disent qu'ils aiment le disque, mais aussi qu'ils ont apprécié la scène. C'est une communion inexplicable avec le public. Tous ces gens qui chantent, qui connaissent mes morceaux par coeur depuis des décennies et qui viennent faire la fête avec moi, c'est fantastique. À chaque spectacle, je me dis que j'ai une chance inouïe, c'est une communion incroyable", a-t-il déclaré.

À noter que le chanteur repassera par Paris le 25 octobre 2020, sur la mythique scène de l'Olympia.

Thomas Montet