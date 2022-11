Frédéric Lopez à coeur ouvert sur son homosexualité : ce qu'il a craint pour son fils Victor

Chaque fin de semaine, Frédéric Lopez reçoit trois invités dans un cadre champêtre pour son émission Un dimanche à la campagne sur France 2, propice aux nombreuses confidences. En confiance face à l'animateur de 55 ans qui préfère écouter les autres plutôt que de parler de lui, les invités partagent beaucoup de leur vie privée, alors même que certains n'imaginaient pas qu'ils iraient sur ce terrain là. C'est toute la force de Frédéric Lopez et ce depuis des années. L'animateur qui a fait son grand retour il y a quelques semaines après une longue période d'absence est l'un des spécialistes des émissions de confidences, comme Jean-Luc Delarue l'a été avant lui.

Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité

Souvenez-vous, il y a quelques années, Frédéric Lopez était aux commandes de l'émission Mille et une vie diffusée tous les jours de la semaine dans l'après-midi. Sans cesse touché par les témoignages de ses invités, anonymes et célébrités, l'animateur avait révélé son homosexualité lors d'un numéro diffusé très précisément le 7 novembre 2016. "Il s'est senti légitime pour en parler sur le moment, mais ne s'étendra pas davantage", avait confié une source présente lors du tournage de l'émission au Parisien, avant sa diffusion.

Bouleversé par le témoignage de Pascal Pellegrino, un papa homosexuel, Frédéric Lopez avait alors déclaré : "Vous savez que les histoires de mes invités me touchent. Votre histoire me touche particulièrement parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais et, au fond, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte, tout le monde le sait autour de moi mais je n'en ai jamais parlé publiquement et je n'en parlerai jamais d'ailleurs." Frédéric Lopez s'était également expliqué sur ses motivations : "Uniquement parce qu'il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident parce qu'ils ressentent ça et parce que vous témoignez à visage découvert, j'ai choisi d'en parler publiquement. Pour la seule fois de ma vie. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens mais c'est parce que vous m'inspirez beaucoup. (...) C'est la première fois que j'en parle et ce sera la seule fois. Je n'ai aucune explication à donner, aucune justification."

Depuis, rares ont été les fois où Frédéric Lopez est revenu sur son coming out... Mais il y a quelques jours il a fait un exception lors d'un long entretien avec Ben Névert. Alors que le youtubeur est revenu sur l'incroyable carrière de Frédéric Lopez, il lui a rappelé l'une des seules fois où il a dérogé à sa règle de ne pas parler de soi. Le jour où il a révélé son homosexualité.

J'avais les jambes qui tremblaient

"J'écoutais son histoire de papa, d'homoparentalité et à un moment donné, quand je lui pose une question, je lui demande : 'Pourquoi vous choisissez de transmettre ça ?', une question que je pose souvent... Et il me dit : 'Parce que je sais qu'il y a des gamins qui se suicident'", s'est souvenu Frédéric Lopez, qui a alors mis ces mots en parallèle avec les chiffres des adolescents qui mettent fin à leur jour après avoir découvert leur homosexualité.

L'animateur a ensuite expliqué pourquoi il a mis si longtemps à en parler, une crainte liée à son fils Victor âgé d'une vingtaine d'années et dont il s'était séparé de sa mère alors qu'il n'avait que 5 ans. "A l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école, j'avais peur qu'il subisse. Et comme il avait quitté l'école, je me suis dit ça y est, je peux le faire", a confié Frédéric Lopez à Ben Névert. L'animateur se souvient exactement dans quel état il se trouvait lorsqu'il s'est lancé dans cette révélation très privée face caméra : "J'avais les jambes qui tremblaient parce que je ne parle jamais de moi en interview, parce que je ne parle pas de ce genre de choses et parce que je n'avais pas envie que ce soit le truc le plus important." C'est en pensant à tous ces jeunes en situation de détresse face à leur homosexualité, pour lesquels l'association Le refuge oeuvre, que Frédéric Lopez a choisi de faire son coming out.