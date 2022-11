Frédéric Michalak : Très rare photo de ses enfants Jason, Hugo et Marlon, de beaux garçons !

Interviewé par le magazine Têtu en 2015, Frédéric Michalak avait fait de rares confidences sur sa vie privée et sur son quotidien en famille : "Être marié, avoir deux enfants [il en a trois depuis l'interview, NDLR]... J'aimerais accorder plus de temps à ma famille, et c'est ce que je vais faire quand j'arrêterai ma carrière. Parce qu'il y a des moments où je pars un mois, ou deux-trois semaines, les enfants me manquent, ma femme aussi."

Désormais plus libre - malgré son contrat temporaire avec l'équipe australienne de Rugby à XIII des Cronulla-Sutherland Sharks l'été dernier - l'ancienne star des Dieux du stade, peut maintenant profiter de moments privilégiés avec sa tribu. "J'ai des enfants et, parfois, j'ai envie d'être à la maison, habillé... en fermier !" avait-il également plaisanté. Amoureux, il avait expliqué avoir rencontré son épouse lorsqu'il évoluait en Afrique du Sud chez les Sharks du Natal. Une femme "sud-africaine, australienne et belle".