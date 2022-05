Frédérick (Mariés au premier regard) donneur de leçons concernant Lina ? Il brise le silence et accable le montage

Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans), compatibles à 84%, n'ont semble-t-il pas la même vision de l'éducation et de la manière de se comporter avec un enfant. Sur ses réseaux sociaux, la maman de Lina (1 an) a fait des révélations sur le comportement de son mari, qu'elle a rencontré dans Mariés au premier regard 2022. Ce dernier n'a pas tardé à réagir à l'occasion d'un live organisé mardi 23 mai.

Lors du dernier épisode de Mariés au premier regard, Frédérick a quitté le sud de la France pour quelques jours afin de rejoindre son épouse à Paris. Ainsi, il a pu retrouver Emilie, mais aussi Lina. Très vite, il a pris ses responsabilités et s'est occupé d'elle, de quoi réjouir sa maman. Mais le soir venu, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas la même manière de procéder. Si la brunette n'était pas du genre à laisser pleurer sa fille, le papa d'Ambre (14 ans) lui a fait savoir qu'elle ne devait pas accourir à chaque fois. Il lui aurait dit qu'elle était une "maman laxiste". De quoi agacer quelque peu Emilie.

Mais Frédérick campe sur ses positions selon lui, elle n'aurait pas dû agir ainsi. "Je peux comprendre ! T'es une nouvelle maman, t'es inquiète pour ta fille, dès que tu l'entends pleurer t'as envie d'aller la réconforter directement... Après, la petite elle n'a pas deux semaines, trois semaines... Un nouveau-né, ça se comprend. Mais la petite avait 8 mois à cette époque, ça commence à forger son caractère, à avoir ses habitudes ! Je lui disais de peut-être lâcher un peu de mou", a-t-il tout d'abord confié.

Un montage pas à son avantage

Frédérick a ensuite précisé qu'il avait conseillé Emilie d'attendre dix minutes avant de se rendre dans la chambre, car Lina allait peut-être s'arrêter entre-temps. "Mais ce n'est pas pour autant que j'étais agacé ! C'était ma première soirée avec Émilie, je ne faisais qu'observer ! Même pour vous dire, la première soirée Émilie s'est levée une dizaine de fois la deuxième nuit. Je savais qu'elle devait aller travailler le lendemain, qu'elle était fatiguée... 'Eh, je suis là ! Laisse-moi te soulager, laisse-moi faire, j'ai envie d'avoir ce rôle !' Je me suis levé toute la nuit, j'ai dit à Émilie 'Dors' C'était un kif, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que dans l'émission, je donne l'impression de perdre patience. Le fait de ne pas tout montrer ça laisse une incompréhension", a-t-il conclu.

Rappelons qu'Emilie a expliqué que Frédérick avait été "assez donneur de leçons sur l'éducation de [sa] petite fille". Elle avait conscience que c'était pour l'aider, mais elle a regretté qu'il soit aussi maladroit. "Tu peux proposer mais pas imposer", précisait-elle.