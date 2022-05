Emilie (Mariés au premier regard) agacée par Frédérick : sa remarque en off qui ne passe pas

Lundi 23 mai, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard 2022. L'occasion de retrouver Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans), compatibles à 84%. Les téléspectateurs de M6 ont notamment pu voir le papa d'Ambre (14 ans) aller chez son épouse. Et il lui aurait fait des réflexions pas vues à l'antenne.

Lors d'une séquence, Emilie s'est rendue dans la chambre de Lina (1 an) à plusieurs reprises car elle pleurait. Une situation pas comprise par Frédérick. La mère de famille a pris la parole en story Instagram le 24 mai afin de faire quelques révélations. "Lors de l'émission, il faut comprendre que Lina était toute petite, elle avait seulement sept mois. Elle voit chez elle plein de caméras, ce n'est pas évident pour un bébé, c'était perturbant. Je ne voulais pas laisser pleurer ma fille, en fait. Fred me disait que j'étais une maman laxiste. Mais non ! On sait tous qu'à cet âge-là, les enfants ne font pas de caprices. Donc si elle pleure, elle pleure. Je sais que ça va en choquer certains mais ma fille passe avant", a tout d'abord confié la belle brune aujourd'hui âgée de 36 ans.

Lors du mariage, Emilie avait précisé à Frédérick qu'elle était maman célibataire et que s'il disait "oui", il devait "prendre le package". Mais le candidat ne s'était sans doute pas attendu à ce que cela se passe ainsi. "Ma fille passe avant, c'est comme ça. Même pendant les tournages, ma fille passait avant. Je n'ai pas à me justifier en réalité, si ma fille pleure je vais la prendre c'est comme ça", s'est-elle agacée. Elle a ensuite expliqué qu'elle reconnaissait les pleurs de sa fille et qu'elle savait qu'elle avait besoin d'elle.

Frédérick donneur de leçons

Emilie a repris la parole un peu plus tard. Et elle a reçu de nombreux témoignages allant dans son sens. "Il faut être vraiment idiot ou idiote pour ne pas comprendre", a-t-elle précisé. Puis elle a révélé que sa première dispute avec Frédérick n'avait pas eu lieu lors de la lune de miel comme cela a été montré à l'écran, "mais bien avant". "Dans un avion parce que dès le départ, il y avait des choses qui... bref je vous dirai tout plus tard, toujours dans la bienveillance en essayant d'être neutre, objective et sincère. Mais je ne vous mentirai pas. (...) On me dit de ne pas dire les choses, mais personne ne m'empêchera de dire la vérité dans le respect et la bienveillance", a-t-elle poursuivi.

La candidate a aussi raconté que Frédérick était "assez donneur de leçons sur l'éducation de [sa] petite fille". Elle avait conscience que c'était pour l'aider, mais elle a regretté qu'il soit aussi maladroit. "Tu peux proposer mais pas imposer", a-t-elle conclu.