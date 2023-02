Frédérique Bel en transparence de face et de dos, Blandine Bellavoir et Audrey Dana dévoilent leurs jambes

Le cinéma français était à la fête hier soir, mardi 7 février 2023. La soirée des 30èmes Trophées du film français se tenait à l'Intercontinental Paris Le Grand. Pour l'occasion, de nombreuses figures incontournables du septième art tricolore étaient présentes, et l'immense majorité d'entre elles se sont mis sur leur 31.

Ainsi, on a pu voir l'actrice Frédérique Bel enflammer le photocall avec une tenue noire toute en transparence, devant comme derrière, accompagnée d'immenses bottes noires. Le mannequin Blandine Bellavoir et la comédienne Audrey Dana ont elles dévoilé leurs jambes avec des robes fendues du plus bel effet. Mais ce n'était pas les seules stars présentes, loin de là.

Les stars de la trilogie Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, aux côtés de Frédérique Bel justement et du réalisateur Philippe de Chauveron, que sont Frédéric Chau, Noom Diawara, Medi Sadoun, Émilie Caen et Alice David ont assuré le spectacle devant les photographes. Les humoristes Kev Adams et Élie Semoun ont eux aussi posé devant les paparazzi.

L'acteur culte de la saga Taxi, Samy Naceri, qui est désormais en couple avec sa compagne de 33 ans de moins que lui, était là. Tout comme con comparse Rachid Kallouche, mais aussi Hélène Mannarino, Nadia Farès, Arnaud Binard, Odile Vuillemin, Firmine Richard, Melha Bedia, Angèle Metzger, Alizée Costes, Yvan Attal, Danièle Thompson, Julie Ledru, Alban Teuriai ou encore Thierry Demauiere.

Ces Trophées ont récompensé notamment les champions du box-office et des audiences, ainsi que l'exploitant de l'année, quatre duos "producteur-réalisateur" cinéma et audiovisuel, le film documentaire et la personnalité de l'année, désignée par les lecteurs.

Parmi les distinctions notables, on retrouve Avatar : la voie de l'eau de James Cameron qui remporte le Trophée des Trophées. Mais aussi Les Segpa d'Ali Boughéraba et Hakim Boughéraba pour le Trophée de la première oeuvre ou encore Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? (décidément) pour le Trophée Unifrance, pour une soirée particulièrement réussie.