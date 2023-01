"J'ai pas de soucis avec ça, ses parents non plus" : Samy Naceri en couple, sa compagne a 33 ans de moins que lui

Samy Naceri était l'invité de Laurent Argelier ce lundi 30 janvier, dans son podcast LA Série. L'occasion d'évoquer avec lui un certain nombre de sujets, dont sa situation sentimentale. L'acteur phare de la saga Taxi a notamment révélé qu'il n'était plus un coeur à prendre : "Je suis amoureux oui. Je suis bien. Ça doit être de l'amour parce que chaque matin que Dieu fait, je suis heureux de vivre et je suis heureux d'aller travailler, de me battre pour mon foyer, pour construire mon foyer et construire ce qu'il me reste encore à vivre et ce qui lui reste elle encore à vivre."

Une compagne avec qui il semble épanoui, et ce malgré leur écart d'âge. "J'ai 61 ans, elle en a 28", a-t-il notamment révélé. Une différence avec laquelle il "vit très bien", même s'il est "obligé d'aimer différemment". Puis il constate également qu'il n'est pas seul dans cette situation, ce qui prouve que c'est un non-problème : "Quand je regarde un peu autour de moi, il y a eu beaucoup de couples, une femme plus vieille que l'homme ou inversement, un homme plus vieux qu'une femme, donc ça marche très bien. J'ai pas de soucis avec ça, elle n'en a pas non plus, ses parents non plus."

C'est monté trop vite

Cet entretien était également l'occasion pour Samy Naceri d'avoir une pensée pour sa mère, qui est "au ciel" désormais : "J'essaie de me rapprocher le plus possible de ma mère. Elle vient souvent dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle me dit : 'Vas-y, fais attention à ci, fais attention à ça.'" Des propos touchants de la part de l'acteur, qui a également évoqué brièvement son fils Julian, né le 2 août 1995. Il a notamment cité son nom pour répondre à son interlocuteur qui cherchait à savoir qui était la personne la plus importante dans sa vie. Sa mère et sa compagne faisaient également et bien évidemment partie de sa réponse.

A noter que le 5 janvier dernier, il était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 pour revenir sur sa carrière, et notamment sur l'après-Taxi, qui fut difficile à gérer. "C'est monté trop vite, tu pètes tout d'un coup et t'es pas préparé à ça", avait-il notamment déclaré, avant d'ajouter : "Si t'es pas entouré de ta famille, de gens solides autour de toi (...) Tous les jours on en voit des pique-assiettes, si t'as pas des vrais gens autour de toi, tu montes et tu pètes tout parce que ça va trop vite, et moi je suis monté super vite et d'un coup, j'ai rien compris. Après tu n'écoutes pas vraiment et puis tu glisses." Des confidences émouvantes de la part de l'acteur.