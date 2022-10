Samy Naceri : Son fils Julian, qui lui ressemble tant, fait le même métier que son père et vous l'avez déjà vu !

Dans la famille Naceri, on demande le père, incontournable Daniel dans la saga Taxi dont le premier volet est diffusé ce 20 octobre sur TMC mais il y a aussi le fils ! Le 1er août 1994, Samy Naceri est devenu papa pour la première fois d'un garçon qu'il a appelé Julian. Le garçon a d'ailleurs tout hérité de son père. A 28 ans, il ressemble à s'y méprendre à son célèbre papa : regard franc et azur, mâchoire bien dessinée, les similitudes ne trompent pas. Mais il n'y a pas que d'un point de vue physique que Julian est la copie conforme de son papa.

A l'image du patriarche, Julian Naceri s'est forgé un début de carrière sur les écrans. Comme l'indique son CV de l'agence Arc-en-Ciel, le jeune comédien a participé à plusieurs courts-métrages mais a surtout pris part à plusieurs aventures au cinéma. C'est en 1998 qu'il a débuté dans Petit Ben d'Ismaël Ferroukhi avant de décrocher un rôle dans Une pour toutes de Claude Lelouch, Là-bas mon pays d'Alexandre Arcady et La Mentale de Samuel Boursinhac avant un sacré clin d'oeil à son père.

En 2003, père et fils sont réunis pour la première fois sur un plateau pour le tournage de Taxi 3, un passage de flambeau en bonne et due forme grâce à la comédie qui a mis Samy Naceri sur le devant de la scène. Après un passage à vide de plus de dix ans, il renoue avec les tournages grâce à une proposition de rôle dans Bodybuilder de Roschdy Zem avant d'interpréter six ans plus tard l'un des personnages du film de Mouloud Achour et Dominique Baumard et de retrouver encore une fois son père sur grand écran. La même année, il décroche le premier rôle du court-métrage Sans issue, sélectionné dans le top 30 au festival de Cannes 2020.

En plus d'être un comédien talentueux et plein d'avenir, Julian Naceri est aussi un homme honnête. En 2014, le fils de Samy Naceri était entendu par la police après avoir réussi une tâche très courageuse : celle de rattraper un chauffard fuyant ses responsabilités et le remettre entre les mains de la police. Si les autorités n'étaient pas peu fières du héros, ce dernier a fini par leur avouer qu'il avait perdu son permis de conduire. Un détail que la police a apprécié : "Il aurait pu se taire. Il s'est rendu lui-même. C'est plutôt un bon gamin. On a dû le rassurer. Ce jeune homme donne une autre image que son père !" Ou comment sauver l'honneur de la famille.