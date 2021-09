Samy Naceri : Papa complice avec son fils Julian, une ressemblance frappante

Voilà plusieurs années qu'on ne l'avait pas vu au cinéma. Samy Naceri fait son grand retour sur grand écran, dans le film Les Méchants co-réalisé par Mouloud Achour et Dominique Baumard (Le bureau des légendes), dont l'avant-première avait lieu le mardi 7 septembre 2021 à Paris au Grand Rex. Le comédien de 60 ans semblait ravi de prendre la pause sur le tapis rouge, et pour cause, il était accompagné de son fils Julian (26 ans), également acteur d'un petit rôle du film.

Père et fils ont donc défilé, bras dessus bras dessous, avec une partie du beau casting du long-métrage. On retrouvait par exemple Mouloud Achour, très élégant en costume, Ludivine Sagnier (Virginie), Djimo (Patrick), Lucas Omiri (Kheyssus), proche de PNL et révélation des Misérables ou encore Roman Frayssinet (Sébastien). On a également pu apercevoir Elie Semoun, qui tient un rôle mineur dans Les Méchants ou encore, Camille Lellouche, DJ Snake, Tina Kunakey ou encore Soufiane Guerrab.

A l'occasion de la sortie du film, Samy Naceri s'était déjà épanché sur sa relation toute spéciale avec son fils Julian, lui aussi comédien. "Je pense que je suis un bon papa pour mon fils. Ça tient à pas grand-chose : l'écouter, essayer de le conseiller, puis être là quand il faut, pas trop lui en donner, qu'il aille se taper, qu'il voit que c'est difficile. S'il voit que sur le plateau, c'est tout cuit, il ne va pas se battre le mec", développait-il au micro d'Augustin Trapenard, sur France Inter, le 6 septembre 2021.

Avec Vincent Cassel, Ladji Ly, Omar Sy, Oxmo Puccino, Kyan Khojandi, Mathieu Kassovitz, Hakim Jemili, Heuss L'Enfoiré, Marwa Loud ou encore Pierre Palmade, Les Méchants promet un savant mélange des genres pour une comédie qui se moque des chaînes d'info en continu et des réseaux sociaux.