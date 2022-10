Diaporama : Samy Naceri : Son fils Julian, qui lui ressemble tant, fait le même métier que son père et vous l'avez déjà vu !

6 / 21

Exclusif - Samy Naceri - Soirée "Sandra and Co" pendant le 70ème Festival International du film de Cannes, France, le 19 mai 2017. La suite sandra and co organisait la soirée Emmanuelle Rybojad by MK Art. L artiste plasticienne et son agent Karina KD ont accueilli plusieurs grands collectionneurs autour d un cocktail dinatoire realisé par le Mas De Candille. Plusieurs personnalités ont repondu présentes à l invitation : X.couture, A. Trapenard, S. Toen, C. Cornillac, L. Fogli, Renaud Le Van Kim, C. Beaugrand , Jl tribes ; L. Dewaere . Une belle soirée placée sous le signe de l art qui en appelle une autre avec la soirée le samedi 20 De Richard Orlinski pour le lancement de son livre. © Denis Guignebourg/Bestimage © Purepeople BestImage, © Denis Guignebourg/Bestimage