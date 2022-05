Samy Naceri et sa compagne Athéna, amoureux complices pour une soirée fashion

La créatrice alsacienne Laurence Charnay débarque à Paris. Le 10 mai, une poignée d'happy few a pu profiter avec un peu d'avance du showroom parisien qu'elle présente pour quelques jours ce printemps. Une soirée de lancement au cours de laquelle on a pu voir plusieurs VIP.

Lors de la soirée évènement, il fallait ainsi compter sur la présence de l'acteur Samy Naceri. Le héros de Taxi n'était pas venu seul pour découvrir les pièces de la créatrice puisqu'on a pu voir à ses côtés sa chérie, la jolie Athéna. Une jeune actrice et mannequin de 25 ans que l'on pouvait déjà repérer à son bras cet hiver lors d'une soirée mondaine. Le couple a pu saluer les autres convives parmi lesquels le chanteur Yannick venu avec son frère, Sapho, Sylvie Malys, Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin ou encore Afida Turner, Billy Obam et sa femme...

Laurence Charnay avait prévenu sur son compte Instagram qu'elle avait le plaisir de débarquer dans la capitale du 11 - date publique - au 14 mai pour présenter sa collection printemps/été 2022 dite Sicilia - Bella Siracusa. "Je serai heureuse de vous la présenter lors du pop up store au Showroom L'Artyrie [au sein de l'Hôtel Normandy, NDLR] 254 rue Saint Honoré 75001", écrivait-elle avant l'évènement. Sur son site officiel, les curieux peuvent aussi découvrir depuis chez eux plus d'une quinzaine de pièces qui composent cette collection.

Laurence Charnay relate aux fashionistas son parcours et son goût de la mode dans un petit texte présenté sur son site. La créatrice écrit : "J'ai toujours eu une appétence très marquée pour le dessin, la création, l'esthétique, la mode. Très certainement insufflée par des grands-parents paternels tous les deux professeurs de dessin et peintres et une grand-mère maternelle aux compétences de couturière avérées. Un parcours professionnel atypique, études de langues étrangères en Allemagne, soins infirmiers, management en santé, pédagogie, ainsi que mes loisirs consacrés à la peinture, la danse classique et la musique m'ont permis au fil des années de développer une personnalité qui est mienne, émaillée de toutes ces facettes. Arrivée à un tournant de ma vie, je reconsidère ma vie professionnelle, en me disant qu'il est temps de me consacrer à ma vrai passion. Donner vie à mes idées, alliant créativité, esthétique, harmonie dans la réalisation de vêtements. Le rêve ne veut plus rester un rêve, il devient réalité."