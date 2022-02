Samy Nacéri en très charmante compagnie, face à Katrina Patchett envoûtante en robe en cuir

C'est une pause gourmande avant le retour à la réalité pour Samy Nacéri. Le vendredi 4 février 2022, le papa de Julian est à l'affiche du téléfilm franco-belge Menace sur Kermadec, de Bruno Garcia, diffusé sur France 3. Un choix de carrière qui correspond à l'assagissement général dont l'acteur parlait déjà en 2020. "Je sais que j'ai fait des conneries, expliquait-il au journal Var-Matin. Mais à chaque fois, on en a fait des tonnes aussi, et tout ça a déteint sur ma carrière. J'ai dû ramer et me donner beaucoup de mal pour ne pas être enterré. Ça fait sept ans que je n'ai pas renversé une mobylette ni grillé un feu rouge. À 60 piges, t'es sage, tu te calmes pour la troisième mi-temps. Et si t'es en forme, tu peux jouer jusqu'à 90 ans !"