Frédérique Bel : Entièrement nue avec une coiffe indienne sur Instagram

Frédérique Bel - En ce cinquième jour de la 72ème édition du Festival de Cannes, la Suite Sandra & Co by Sandra Sisley a donné un énième rendez-vous au beau monde de Croisette. Malgré un temps pluvieux, Sandra Sisley a su faire rayonner cette journée et enflammer la soirée sur la terrasse de la Suite. En ce samedi, le rooftop de la suite a eu le plaisir d'accueillir de nombreux réalisateurs, producteurs, et acteurs de films. Parmi eux, on compte l'équipe du film " Give me Liberty " avec le réalisateur K. Mikhanovsky, l'acteur C. Galust et Lauren dites " Lolo " Spencer. La réalisatrice M. Meddour est revenue dans la suite de Sandra & Co, pour la deuxième fois afin de rencontrer des journalistes internationaux. Les talents du film " La Cordillera de Los Suenos " étaient également sur place, avec le réalisateur chilien, P. Guzmán. Malgré la pluie Sandra Sisley a enchainé les interviews avec E.Wolinski, Forbes magazine, etc... alors que Tomer était en shooting photo de son coté. Une soirée privée pour le film japonais Family Romance de W. Herzog était organisée sur la terrasse de la Suite Sandra & Co. Toute l'équipe était sur place pour profiter d'un cocktail dinatoire, inspiré de la gastronomie japonaise, en l'honneur du film. J. Ayache, chanteuse du groupe Superbus, nous a fait le plaisir de mixer pour cette soirée, ainsi que pour l'anniversaire du styliste P. Uter qui a également été célébré hier soir. Durant cette soirée, nous avons eu le plaisir de recevoir S. Guillon et S. Marechal, l'acteur D. Mora, V. Guide, Calogero, H. Charni, L. Fourcade, J. Boudili, G. Constantini, JL Barcelona, C. Ladesou, F. Bel, N. Beausson-Diagne, le réalisateur C. Le Gallo, l'actrice A. Laffont, la jeune talentueuse L.Khoudri et enfin le célèbre Tommer Sisley, a rejoint sa femme Sandra Sisley. Les invités ont une fois de plus eu la chance d'être inondés de cadeaux des marques Leynat, Loox, Shiseido, Kulte. Tout le monde était ravi en partant. Cannes, le 18 mai 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage