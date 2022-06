Frédérique Bel lumineuse pour une soirée avec Elie Semoun et Christophe Guillarmé bien accompagné

Ce mardi 28 juin, l'artiste autodidacte Emmanuelle Rybojad dévoilait son vernissage chez Angie, à Paris. Et la jeune femme a pu compter sur un parterre de people, venus pour l'occasion. Elie Semoun était présent et a pris la pose aux côtés d'Emmanuelle Rybojad. Frédérique Bel était aussi présente, photographiée auprès d'Anna-Véronique El Baze. Jean-Claude Jitrois était également de la partie, et a pu voir ses créations arborées par certains des invités.

Le mannequin Jérémy Bellet était pour sa part entièrement sublimé par Jean-Claude Jitrois, comme rapporté sur son compte Instagram. Christophe Guillarmé et son mari Thierry Marsaux ont pu assister à ce vernissage tout comme Alicia Fall, Francesco Maio mais aussi Grégory Ferrié, Agatha Maksimova, Christophe Courtois, Alessandra Pozzi ou Barbara Malangu.

Sylvia Ortega Munos et Ellen von Unwerth ont pris la pose aux côtés de l'artiste Emmanuelle Rybojad, fière de son vernissage. Plasticienne de 31 ans, elle est une alchimiste de la matière. En moins d'un an, elle est devenue l'une des figures montantes de l'art contemporain. Ses oeuvres ont été exposées dans des galeries renommées de New York à Singapour, ainsi qu'à Paris, Londres et Genève.

Dans l'enceinte de Chez Angie, dans le triangle d'or parisien, les people ont ainsi pu découvrir ses oeuvres et autres créations lumineuses, elle qui est adepte du mouvement cinétique. Christophe Guillarmé y est apparu très amoureux de son époux, quand Frédérique Bel était très en beauté comme Alice Fall et Alessandra Pozzi. Tous semblent avoir passé une agréable soirée placée sous le signe de l'art.