Frédérique (L'amour est dans le pré) agressée au Salon de l'agriculture : une scène surréaliste !

C'est le rendez-vous que tous les agriculteurs attendent chaque année avec impatience. Il s'agit du Salon de l'agriculture à Paris. L'édition 2023 a justement débuté le 25 février dernier et se termine le 5 mars prochain. Tous les jours, de 9h à 19h, il est ainsi possible d'aller à la rencontre de nos producteurs originaires de tous les coins de la France. Et parmi eux sont souvent attendus d'anciens candidats de L'amour est dans le pré. En effet, il n'est pas rare de les croiser tandis qu'ils présentent leurs bons produits. D'ordinaire, l'événement n'est donc que du bonheur, autant professionnellement que socialement. Mais, dans la journée de mardi, Frédérique a été victime d'une contrariante mésaventure.

En story Instagram, la femme de Pierre (L'amour est dans le pré 2012) a pris la parole pour raconter. "Les amis, je me remets de mes émotions. Je viens de me faire agresser. Des clients m'ont signalé qu'on me volait des bouteilles, pendant que moi j'étais en bord de comptoir. Donc je suis sortie comme une bombe de mon stand parce que c'est inadmissible que les gens volent", a-t-elle rapporté passablement énervée.

Elle s'est jetée sur moi...

Frédérique a ensuite confié avoir pu retrouver le responsable grâce à une cliente qui l'avait repéré. Et c'est peu dire qu'elle n'aurait jamais parié sur un tel profil. "Et en fait, c'était une nana avec une poussette, blonde, enceinte, avec son mari...", l'a-t-elle décrite. Mais peu importe pour l'agricultrice qui entendait bien récupérer sa bouteille volée, ce qui lui a malheureusement valu de se faire attaquer en retour : "En passant à côté de la poussette, j'ai vu la bouteille dépasser, je l'ai prise et elle a commencé à m'insulter, elle s'est jetée sur moi, m'a attrapé le bras en me disant plein d'insanités."

Face à une telle situation, la maman de Gabriel (10 ans) n'a pas hésité à appeler la sécurité et même à mettre en garde tous les collègues autour d'elle car, selon elle, la voleuse appartiendrait à un groupe bien rôdé. "Maintenant la technique c'est d'avoir une poussette et plusieurs enfants, ils font voler les enfants et ils planquent tout sous les pulls, donc faites super gaffe", a-t-elle prévenu.