Frédérique (L'amour est dans le pré) accompagnée par Pierre chez le gynécologue : compte-rendu de leur rendez-vous

Depuis leur rencontre lors de la septième saison de L'amour est dans le pré, en 2012, Pierre et Fred sont devenus un couple iconique du programme. Souvent de retour dans l'émission L'amour vu du pré et très actifs sur les réseaux sociaux, les amoureux ont récemment opéré un changement de taille en décidant de monétiser leur contenu et de réaliser des placements de produits. Une décision qui n'a pas plus à tous leurs fans... Mais peu importe, les parents du jeune Gabriel (né en 2013) sont bien décidés donner une toute autre dimension à leur compte Instagram.

D'ailleurs, ce jeudi 2 février 2023, Pierre n'a pas hésité à livrer un témoignage on ne peut plus étrange à sa communauté, et c'est en story qu'il a pris la parole. Face caméra, le visage dissimulé derrière un masque chirurgical, il a révélé avoir accompagné son épouse chez... le gynéco. "Bon les amis ce matin j'étais avec ma petite Fred qui tient le téléphone. Vous savez que je suis très gnangnan avec elle. Les yeux de l'amour sont toujours là, même onze ans après, même si des fois ils sont un peu fatigués... Mais ça va jusqu'à l'accompagner chez le gynéco. J'adore les rendez-vous chez le gynéco, sachant que ce n'est pas moi qui me fait ausculter mais j'aime bien pouvoir poser des questions", a-t-il expliqué.

Préménopause in progress

Résultat de cet examen visiblement très intéressant ? Il semblerait que Frédérique soit sur le point de rentrer en ménopause ! Dans les story suivantes, elle a donné un peu plus de détails sur ce diagnostic logique. "Rien de grave je vous rassure, c'était juste un contrôle. Et enfin... Préménopause in progress !", a-t-elle écrit en légende. Visiblement, l'ancienne prétendante semble être ravie de cette nouvelle et pas du tout inquiète. "Je vais avoir 48 ans cette année. Honnêtement, je suis ravie et j'attends la ménopause avec impatience", a-t-elle conclu.

Nul doute que ce grand changement biologique n'empêchera pas Frédérique de continuer à multiplier les projets personnels et professionnels. Le début d'une nouvelle vie !