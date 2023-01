Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) lancent un business juteux : leurs fans crient au scandale !

En 2012, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré assistaient au coup de foudre entre Pierre, céréalier et producteur d'armagnac, et Frédérique, prétendante énamourée. Plus de dix ans après la fin de cette septième saison, ils vivent toujours le grand amour. Désormais parents d'un petit Gabriel (né en 2013) et associés sur leur exploitation agricole, les tourtereaux sont plus actifs que jamais et possèdent un grand nombre de fans.

Prenant en compte ces critères et leur passion pour les réseaux sociaux, les amoureux ont décidé de franchir un cap très important. Le jeudi 19 janvier 2023, ils se sont emparés de leur compte Instagram pour y poster une vidéo un peu particulière. Côte à côté et plus radieux que jamais, Pierre et Frédérique ont joué la carte de la transparence pour annoncer leur nouveau projet à leurs 125 000 abonnés. "Fred a beaucoup donné sur l'exploitation mais moi je sais qu'elle a tellement d'autres qualités, tellement d'autres potentiels qu'on ne peut pas utiliser à 100% dans notre production agricole...", a commencé le père de famille. S'ensuit un long discours sur les nombreux talents de sa compagne, ses goûts vestimentaires et décoratifs ainsi que ses dons de bricoleuse... Finalement, au terme d'une vidéo longue de cinq minutes, les tourtereaux ont annoncé qu'ils se lançaient officiellement dans l'influence et les placements de produits. Si beaucoup d'abonnés ont encouragé le couple, ce virage à 180° n'est visiblement pas au goût de tous...