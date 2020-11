Gabourey Sidibe fiancée : l'actrice a dit oui à son chéri, qui partage les détails de sa demande

Gabourey Sidibe annonce une grande nouvelle à ses fans ! L'actrice s'est fiancée à son compagnon. Elle a dévoilé sa superbe bague, et le futur mari les dessous de sa demande.

Mardi 24 novembre 2020, Gabourey Sidibe a posté deux selfies, un vidéo et un photo, sur Instagram. Sur le premier, l'héroïne du film Precious (2009), amincie depuis son opération de l'estomac, se filme avec son chéri, Brandon Frankel, et montre sa bague. "Je lui ai passé la bague au doigt !", s'exclame le jeune homme, extatique. Sa future épouse lui adresse une touchante déclaration d'amour en légende de sa publication.

"C'est bizarre que les gens pensent que nous sommes déjà mariés, mais je présume que nos intentions l'un pour l'autre sont claires aux yeux des autres. Mon meilleur ami m'a demandée en mariage et maintenant je peux l'avoir pour toujours. L'homme le plus drôle que j'ai rencontré. L'humain le plus adorable qui existe. @brandontour a créé une chanson pour quand je mets ma charlotte, le soir. Dès que j'ai l'air stressée et submergée, il entre en scène pour me soulager. Chaque moment passé avec lui est un bonheur. Il est le partenaire pour qui je me croyais trop indépendante. J'ai appris tellement sur moi à travers lui, je suis reconnaissante et j'ai hâte d'en apprendre plus sur le monde entier avec lui à mon côté. Mon partenaire, mon meilleur ami, le papa de mon chat, mon homme, mon coeur, mon fiancé !!!", écrit @gabby3shabby.

Brandon Frankel lui a répondu en commentant, en majuscules : "JE T'AIME JUSQU'À LA FIN DES TEMPS". La diva Mariah Carey, la chanteuse et actrice Janelle Monáe, ainsi que Vivica Fox, à qui Gabourey a donné la réplique dans la série Empire, leur ont adressé leurs félicitations.