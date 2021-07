Gaëtan (Mariés au premier regard) en couple : photo de sa nouvelle compagne Manon

Le compte de la jeune femme étant en privé, on ne peut malheureusement rien savoir de plus. Mais ce qui compte pour les abonnés de Gaëtan, c'est qu'il ait retrouvé le bonheur.

Pour rappel, lors du tournage de Mariés au premier regard 2019, l'ancien restaurateur avait épousé Claire, avec laquelle il était compatible à 84%. Mais ils ont fini par divorcer, notamment parce qu'ils n'avaient pas la même vision du couple. Gaëtan avait ensuite retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Tanya. "Après l'aventure, j'ai fait ma saison d'été. Et j'ai rencontré mon coup de coeur, une femme que j'ai croisée du regard et pour laquelle j'ai eu des papillons dans le ventre. Ça fait six mois qu'on est ensemble. (...) C'est une personne qui aime la vie, tatouée et fêtarde comme moi. À côté de ça, on est très complices", avait-il notamment confié à Purepeople en avril 2019. Trois mois plus tard il annonçait leurs fiançailles et fin 2019, leur pacs. Ils envisageaient même de se marier mais très vite, la question ne s'est plus posée, puisqu'ils ont rompu. Une nouvelle annoncée en août 2020.