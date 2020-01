Gaëtan (Mariés au premier regard) fiancé : le tatouage qui scelle son amour

L'expérience Mariés au premier regard n'aura pas été concluante pour Gaëtan, candidat de la troisième saison diffusée début 2019. Après un mariage express, la jolie Claire et lui ont finalement divorcé en juin 2019, plus d'un an après leur première rencontre. Depuis, l'ex-candidat file le parfait amour avec sa nouvelle petite amie, une jolie brune prénommée Tanya. Aujourd'hui fiancés et surtout pacsés, les amoureux se sont fait faire un tatouage étonnant...

Le 19 janvier 2020 sur Instagram, Gaëtan a donc dévoilé ce tatouage commun. Et ce sont, ni plus ni moins, des alliances ! Sur la photo publiée, on peut voir les deux mains des amoureux, posées sur un coussin brillant. Sur leurs deux annulaires, on distingue deux tatouages en forme de bagues. "TATOUAGE ALLIANCES ! Maintenant je suis sûr qu'elle ne dira pas non devant le maire !", s'amuse Gaëtan en légende.

Une tendre publication qui a été "likée" plus de 1 000 fois. En commentaires, les abonnés de Gaëtan se sont empressés de saluer l'idée originale et d'adresser leurs félicitations aux amoureux.