Gaëtan Roussel en couple avec Clarisse : "On est une famille recomposée de quatre enfants"

Déjà père, Gaëtan Roussel a trouvé avec Clarisse un bel équilibre puisqu'elle aussi est mère de deux enfants. "On est une famille recomposée de quatre enfants - Clarisse a deux filles de 14 et 17 ans et moi un garçon et une fille de 13 et 19 ans -, et on tient à les voir grandir, à être là", assure-t-il. Et si leur vie se fait principalement dans la capitale pour le moment, l'artiste envisage la suite différemment. "Plus tard, on passera sans doute moins de temps à Paris et davantage dans notre maison du sud de la France", explique-t-il, avant de conclure : "Mais l'essentiel, là, ce sont les enfants".