Gautier Capuçon amoureux de Delphine depuis 25 ans : une "erreur de jeunesse" a marqué leur histoire d'amour

A 40 ans, Gautier Capuçon est un homme comblé. Heureux de sa carrière de musicien, il est aussi épanoui dans sa vie privée. Il est en couple avec Delphine Borsarello, mère de ses deux filles. Une romance qui a pourtant bien failli ne pas voir le jour...

Interrogé en 2015 par le magazine Paris Match sur sa vie intime, il déclarait alors : "Je l'ai rencontrée au Conservatoire : j'avais 15 ans, elle en avait 16. C'était une violoncelliste archi-douée [elle est la fille du violoniste Jean-Luc Borsarello, NDLR], mais également ravissante. Je ne suis pas seulement tombé amoureux de ses qualités artistiques. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis." Jusque là, on s'imagine une histoire idyllique, un véritable conte de fées...

Et pourtant ! Gautier Capuçon dévoilait auprès du même magazine, en 2020, sa plus grosse "erreur de jeunesse". Sincère, il disait : "Avoir quitté ma femme quand j'étais jeune. Mais depuis je l'ai épousée [en 2017, NDLR], donc ça va." Le musicien, qui a vécu à Vienne en Autriche entre 18 et 19 ans, recevait la visite de Delphine à cette époque et, de cette jeunesse, il se souvient de moments mouvementés... "Lorsque l'on se rencontre si jeune, il y a des hauts et des bas, mais nous nous sommes mariés !", ajoutait-il auprès du Figaro en 2018, sans révéler la cause de leur brève rupture.

Gautier Capuçon, frère du violoniste Renaud Capuçon, a depuis rattrapé le temps perdu avec sa femme. "Notre amour est pur et inconditionnel. Elle m'aide à garder les pieds sur terre", disait-il toujours à Match. Ensemble, ils sont devenus les parents de deux petites filles ! Fée (12 ans) et Sissi (9 ans).