Genie Exum arrêtée par la police : le modèle a poignardé son compagnon avec un couteau de cuisine

Les coups de sang et les coups de couteau ne sont pas l'apanage des couples de télé-réalité français. Aux Etats-Unis, une jeune modèle de 22 ans, nommée Genie Exum, a été arrêtée par la police départementale de New York après avoir poignardé son chéri. Le lundi 18 octobre 2021, les forces de l'ordre ont effectivement reçu un appel, via le numéro d'appel d'urgence 911, de la victime aux alentours de 18h45, heure locale. Il a expliqué qu'il avait été attaqué par un couteau de cuisine et qu'il avait reçu un coup dans le bras, un autre dans le dos, après s'être disputé avec sa compagne.

Une grande gueule et un esprit salace

Genie Exum est une vedette des réseaux sociaux, notamment Instagram et Onlyfans. Elle se décrit, en ligne, comme "un esprit libre venu tout droit d'Alabama avec une grande gueule et un esprit salace". Après qu'elle ait poignardé son compagnon, un certain Frances Armor, lui aussi modèle, ce dernier a été amené par les services d'urgence à l'hôpital Bellevue de New York. Il est actuellement dans un état stable. Quant à sa furibonde chérie, elle est en plus délicate posture. Elle a été arrêtée mais a finalement été relâchée sans caution par le tribunal pénal de Manhattan, comme le précise le New York Post.

Genie Exum "prise au piège" ?

Elle avait partagé une vidéo d'elle, au commissariat, assise auprès d'un agent, le mardi 19 octobre 2021. Genie Exum précisait alors qu'on lui avait pris son téléphone et qu'elle était "prise au piège". Qui filmait la scène ? Son avocat, Me Meyers ? Mystère. Quant à la suite des évènements, difficile de savoir si Frances Armor portera plainte. Même quand il sera sorti de l'hôpital, le jeune homme de 30 ans - soit 8 ans de plus que sa moitié - ne devrait plus adresser la parole à sa compagne. Le juge Michael Gaffey a émis une ordonnance qui empêche l'influenceuse de parler à son boyfriend...