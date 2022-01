Geoffrey (Secret Story) : L'ex de Marie Garet célibataire, rupture avec sa belle blonde !

Déjà plus de 10 ans que Geoffrey Croustillat et Marie Garet se sont fait connaître du grand public. Le duo avait intégré en couple la cinquième saison de Secret Story à l'été 2011. Leur amour avait réussi à surmonter les tempêtes du jeu d'enfermement, mais ils ont finalement rompu peu de temps après. Aujourd'hui, ils évoluent chacun de leur côté. Et alors que le charmant mannequin, présenté comme Ken le compagnon de Barbie à l'époque, avait présenté sa compagne Clémentine en septembre 2020, voilà que le couple se sépare.

Dimanche 23 janvier 2022, en story sur Instagram, la jeune femme se lance dans une session de questions/réponses avec ses plus de 10 000 abonnés. Certains lui demandent alors quels sont ses projets, pourquoi elle a quitté sa ville natale Lyon pour le Sud de la France... mais surtout si elle est toujours en couple avec Geoffrey Croustillat. La belle Clémentine y répond alors sans détour. "Après 800 000 questions à ce sujet, non je ne suis plus en couple avec Geoffrey. Voilà. Vous êtes contents ? C'est fou cette curiosité mal placée", lance-t-elle sans toutefois s'exprimer sur les raisons de la rupture.

Une question qui intéresse visiblement bon nombre d'internautes. Il faut dire que depuis sa rupture avec Marie Garet en 2012 sur le tournage de la quatrième saison des Anges de la télé-réalité, Geoffrey Croustillat s'est fait très discret sur sa vie amoureuse. Quelle surprise pour les fans de cet ancien candidat de télé-réalité à la silhouette sculptée et au visage d'ange de le voir alors afficher son bonheur avec Clémentine, belle blonde aux yeux bleus. "Ma vie étant rythmée autour du sport, muscu et moto cross", avait indiqué le jeune homme sur les réseaux sociaux. Pas de place pour une relation amoureuse...

Rappelons que de son côté, Marie Garet file le parfait amour (ou presque) avec Dorian Baptiste. Une relation fusionnelle mais aussi passionnelle. En septembre 2020, elle aurait été battue et "laissée pour morte" par son compagnon après une dispute. Une version démentie par la principale intéressée qui reste toutefois floue... Depuis, les amoureux sont toujours ensemble et se font plutôt discrets sur les réseaux sociaux.