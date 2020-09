Geoffrey (Secret Story) : L'ex de Marie Garet en couple, photos avec sa bombe !

Depuis, le couple a fait quelques rares apparitions à deux. La dernière date d'hier, dimanche 27 septembre 2020, où Geoffrey, en caleçon, a pris la pose au côté de sa belle, topless et en string en dentelle, pour présenter un nouveau projet : les amoureux deviennent consultants pour la marque de compléments alimentaires Supplefit. "Ma vie étant rythmée autour du sport, muscu et Moto cross, devenir consultant pour cette marque innovante réunissant des compléments alimentaires, substituts de repas et bien d'autres produits était une évidence !", écrit Geoffrey.

En bref, entre eux, tout semble rouler. Des années après Secret Story, Geoffrey et Marie Garet ne sont plus en contact. Et la jeune infirmière est bien loin du bonheur vécu par son ex-compagnon. En effet, début septembre, Marie Garet a été annoncée morte sur Instagram. Dans la foulée, le blogueur Aqababe avait annoncé que la jeune femme avait été battue et "laissée pour morte" par sa moitié Dorian Baptiste. Une version contestée par la principale intéressée. "Il y a eu black out. Je me suis retrouvée aux urgences. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai récupéré mon téléphone que quelques jours plus tard, a-t-elle expliqué à Starmag. Je n'étais pas dans mon état normal. J'ai été hospitalisée. Il y a un certain nombre de trous noirs chez moi. Peut-être que ça ressortira un jour, mais pour l'instant, j'ai du mal à me rappeler certaines choses."