George et Amal Clooney récompensés : rare apparition du discret couple

L'acteur George Clooney et sa femme Amal, que l'on aperçoit rarement côte à côte, ont reçu pour la première fois un prix à deux, lors de la cérémonie virtuelle de la Fondation Elevate Prize (voir diaporama).

Le couple s'est vu attribuer le Catalyst Award qui récompense des personnalités éminentes qui utilisent leur plateforme et notoriété pour inspirer le changement social. Les Clooney qui ont créé la Fondation pour la Justice ont prononcé un discours ensemble. "L'une des valeurs primordiales de la Fondation Elevate Prize est la sécurité et la liberté. Une valeur que nous partageons à la Fondation Clooney pour la Justice, nous travaillons pour libérer les innocents et punir les coupables en rendant justice une affaire à la fois" a déclaré l'acteur de 60 ans.

De son côté, l'avocate des droits de l'homme de 44 ans, Amal Clooney, a fait référence à la somme de 250 000 dollars qui accompagne le prix Catalyst dans son discours pour affirmer : "Le financement que nous recevons par ce prix soutiendra notre programme TrialWatch, qui surveille les procès criminels dans le monde et défend les personnes injustement détenues, y compris les journalistes, les femmes, les personnes LGBTQ et les minorités." George a enfin ajouté : "Notre objectif à la fondation est de libérer les innocents et de punir les coupables. Je pense que nous sommes tous les deux inspirés par les jeunes qui défient l'injustice dans leur communauté, une nouvelle génération qui n'acceptera pas le statu quo."

C'est la deuxième année que ce prix est attribué, après une précédente édition qui avait vu récompenser le comédien Trevor Noah pour son travail visant à stimuler les opportunités d'apprentissage dans les écoles sud-africaines. L'acteur d'Ocean's Eleven avait déjà reçu un prix saluant son dévouement à des projets humanitaires en 2007 avec le Peace Summit Award. Quant à Amal Clooney, habituée par son métier d'avocat à la prise de parole et à l'engagement, elle avait comparu devant la Cour Internationale de Justice, la Cour Pénale Internationale et la Cour Européenne des Droits de l'Homme.