Gérald Darmanin : Ce meurtre "atroce" qui a brisé sa famille, "une scène de crime" sanglante...

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pris par la situation brûlante en Corse après l'agression puis la mort d'Yvan Colonna, la situation des réfugiés d'Ukraine et par la campagne d'Emmanuel Macron qu'il défend bec et ongles, fait désormais l'objet d'un livre, Le Baron noir du Président aux éditions Robert Laffont. Un ouvrage écrit par les journalistes Laurent Valdiguié et François Vignolle qui va paraître le 31 mars 2022 mais dont Closer a pu dévoiler quelques extraits en exclusivité. L'un d'eux nous plonge dans un terrible drame familial qui a touché l'ancien maire de Tourcoing.

Gérald Darmanin est né le 11 octobre 1982 à Valenciennes dans le Nord. Le père du ministre s'appelle Gérard Darmanin, et était tenancier de bar ; il est décédé en 2019. Leur relation sera marquée par une tragédie au début des années 1990. A cette époque, le père de l'homme politique se rend chez son ex-beau-fils, après un appel angoissé de sa fille qui cherche à savoir où est leur enfant : "Sur place l'attend une scène de crime incroyable. Avant de se suicider, le mari a poignardé l'enfant et a projeté son sang sur les murs. Gérard Darmanin est sous le choc de la mort atroce de son petit-fils."

Cet événement marque à jamais la famille Darmanin et le père deviendra obsédé par cette affaire, pensant que son ex-gendre "cache quelque chose", il envisage même l'implication d'un réseau complotiste. "Au cours de cette période où son père craint qu'une nouvelle action complotiste ne touche sa famille, Gérald est déscolarisé pendant cinq mois, et même exfiltré de Paris", apprend-on dans le livre. Sombrant dans l'alcool, il voit ses relations se dégrader avec son fils, et les deux hommes coupent les ponts. Le ministre et son père ont renoué après huit années de silence, et ce peu avant son décès il y a trois ans.

Difficile de grandir avec un tel drame qui pèse sur une famille. Gérald Darmanin, aujourd'hui papa d'un petit Maximilien avec son épouse Rose-Marie Devillers, a réussi à se construire un chemin, nourri notamment par la présence bienveillante de sa mère Annie dont il est très proche.