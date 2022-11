Géraldine Lapalus en couple depuis plus de 20 ans avec le charmant et sexy Julien

Remarquée dans la série Plus belle la vie et membre incontournable de Camping Paradis, Géraldine Lapalus fête ses 43 ans ce 8 novembre 2022, forte d'une belle carrière. Côté vie privée, la comédienne et mannequin est sur un nuage depuis plus de deux décennies ! Elle a trouvé l'amour auprès de Julien Sassano, charmant expert de l'événementiel dans le sud de la France. Le couple, marié depuis 2012, est d'ailleurs installé à Marseille, où il élève leur fille June, âgée de 9 ans.

Dans les pages de France Dimanche, la belle Géraldine s'était confiée sur son quotidien en 2018 : "Je suis née à Marseille où je vis avec ma famille, mon mari et ma fille. Depuis dix-sept ans et le début de ma carrière de comédienne, je fas des aller-retours à Paris, où j'ai un appartement. Mais ces dernières années, je travaille surtout dans le sud. Cela me permet de profiter de June, ma fille de 5 ans." Elle en disait un peu plus sur son époux avec qui elle fêtait à l'époque leur dix-sept ans de vie de couple : "Il a 38 ans et travaille dans l'événementiel. Ce n'est pas difficile de gérer nos journées, à condition d'avoir une bonne organisation. Quand nous ne pouvons, ni l'un ni l'autre aller chercher June à l'école, nous faisons appel aux mamies."

Sur Instagram, les amoureux partagent parfois des instants tendres de leur couple, nourris de soleil.