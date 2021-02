Géraldine Lapalus : Sa fille June, 7 ans, est déjà mannequin

D'habitude déterminée à préserver sa fille June (née en 2013) de l'attention du grand public, Géraldine Lapalus va devoir se faire à l'idée que le visage de son enfant va être vu de tous. Et pour cause, la petite June entame à son très jeune âge une carrière de mannequin. Qu'à cela ne tienne, sa célèbre maman comédienne y est tout à fait favorable. Elle a même confié sa fierté sur Instagram mercredi 3 février 2021.

En effet, via ses stories, l'ex-vedette de Sous le soleil et Camping Paradis a partagé de premières photos de la nouvelle collection de la marque pour enfants Sunchild pour laquelle June est égérie. "Ma June en petit mannequin pour la très jolie marque enfant Sunchild ! La collection été 2021 est juste sublime",a écrit Géraldine Lapalus. En robe ou en jupe, la fillette prend la pose avec plaisir et surtout avec un total professionnalisme ! Aurait-elle d'ores et déjà trouvé sa voie, à seulement 7 ans ? Seul l'avenir nous le dira !

Elle est en tout cas assurée de toujours être soutenue par ses parents, lesquels sont inséparables depuis vingt ans. Géraldine Lapalus forme un merveilleux couple avec un certain Julien Sassano, propriétaire d'un club marseillais. Ils se sont mariés le 29 septembre 2012, quelques mois seulement avant que l'adorable June pointe le bout de son nez. Folle amoureuse de son Julien, la soeur d'Amélie Zorzetto (sosie de Brigitte Bardot), prend souvent soin de lui déclarer tout son amour sur ses réseaux comme en novembre 2020 par exemple. "Je t'aime tellement mon roi Julien Sassano... Si fière de porter ton nom. Mr And Mrs Sassano Since 2001...", écrivait-elle. Une famille heureuse et unie donc !