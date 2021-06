Géraldine Lapalus s'affiche complètement nue : son corps athlétique fait sensation

Sur les réseaux sociaux, Géraldine Lapalus partage un peu de son quotidien avec ses près de 65 000 followers. La jolie comédienne de 41 ans publie de temps à autre des photos avec Julien, l'homme qui partage sa vie depuis maintenant vingt ans, ou avec leur fille June (8 ans). Mais mercredi 9 juin 2021, elle s'est affichée solo... et entièrement nue !

Le temps est bon en France, le soleil a pointé le bout de son nez et nous voilà bel et bien en été. Les terrasses, et même les salles des restaurants ont rouvert, et la pandémie de Covid-19 semble reculer de jour en jour. Géraldine Lapalus profite alors de ce bonheur retrouvé à sa manière. En story sur le réseau social de partage d'images, celle qui joue le rôle d'Amandine dans Camping Paradis au côté de Laurent Ournac se dévoile complètement nue dans sa piscine, la poitrine cachée par deux emojis en forme d'étoile. L'actrice prend la pose en tenue d'Eve, en pleine baignade avec en fond Nue au soleil de Brigitte Bardot qui colle parfaitement à la situation.

Le teint hâlé, Géraldine Lapalus adresse un tendre bisou à ses abonnés. Et elle en profite pour afficher son corps de rêve ! Une silhouette athlétique qu'elle entretient régulièrement, comme elle le confiait en 2018 à nos confrères du Journal du Dimanche. "Je suis novice, mais j'ai attrapé le virus du kitesurf, que mon mari pratique mieux que moi. J'aime aussi le surf et je cours pour entretenir ma forme, lançait-elle. Quand je ne tourne pas, j'essaie d'aller deux ou trois fois par semaine dans une salle à Marseille, où je suis suivie par un coach."

Trois ans après ces déclarations, la jolie brune doit désormais être une pro ! Il faut dire que son époux le beau Julien a depuis dû jouer les professeurs de kitesurf et même de surf, eux qui habitent à Marseille et profitent de la Méditerranée aussi souvent que possible en famille, avec June.