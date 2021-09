Géraldine Maillet pas très fidèle en amour : "J'avais un homme dans chaque port"

Géraldine Maillet s'est confiée sur ses relations passées, ce mardi 21 septembre sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna et son équipe ont partagé de croustillantes anecdotes autour de la fidélité, en la présence de Josiane Balasko, venue faire la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre : Un chalet à Gstaad. Les chroniqueurs et la comédienne de 71 ans ont répondu aux interrogations de Cyril Hanouna qui a demandé aux membres de son équipe s'ils étaient fidèles. Josiane Balasko, elle, a expliqué qu'elle n'avait jamais trompé son conjoint. "Ca fait 20 ans et 20 ans là", a déclaré l'épouse de George Aguilar, qui a partagé 17 ans de vie commune avec son ex-mari, Philippe Berry.

De son côté, Géraldine Maillet a fait une petite confidence sur ses jeunes années. "Quand j'étais jeune, j'étais très volage. J'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans... Je voyageais et j'avais un homme dans chaque port. Après, je me suis assagie : j'ai trouvé l'amour et je suis très fidèle depuis. Mais j'avais des hommes un peu partout", a affirmé la romancière de 49 ans, qui partage sa vie avec le journaliste sportif Daniel Riolo.

Cyril Hanouna a fait le tour de la table et sa question n'a pas été appréciée par tout le monde. Nicolas Pernikoff, qui a confié hier, lundi 20 septembre, avoir trouvé l'amour, s'est fait très petit et avait le regard fuyant. Peut-être avait-il peur de répondre à la grande question du présentateur. Valérie Benaim et Kelly Vedovelli ont expliqué qu'elles sont aussi fidèles en amour. Guillaume Genton, qui a des vues sur Delphine Wespiser avec qui il a dîné, a tout simplement éludé la question avec humour.