TPMP : Un chroniqueur emblématique quitte l'émission, Cyril Hanouna ne le sait pas encore

Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon poste feront bientôt leurs adieux à l'un des chroniqueurs emblématiques de l'émission. Dans L'Instant de Luxe, l'un des plus anciens collègues du trublion du PAF a annoncé son départ surprise. Cyril Hanouna lui-même ne serait pas encore au courant de cette nouvelle ! Face à Jordan de Luxe, Jean-Michel Maire a expliqué que le programme, qui traite depuis cette rentrée de sujets de société variés et très sérieux, se poursuivra sans lui. "Je n'ai plus de contrat avec Touche pas à mon poste. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est pour ça que je ne fais plus l'émission. Il faut que ça se renouvelle et je vais arrêter totalement car j'ai envie de passer à autre chose", a-t-il déclaré.

Il poursuit : "Il faut de la chair fraîche pour cette émission... Ce n 'est pas une volonté de ma part, mais je ne râle pas. J'ai une image de rigolade et désormais TPMP est de plus en plus dans les sujets sérieux, c'est moins raccord avec moi". Depuis la reprise en septembre dernier, de nouvelles têtes ont fait leur apparition dans TPMP, à l'instar de Louis Boyard, Fiona Deshayes, Sophie Coste et Elisabeth Levy, qui viennent ponctuellement donner leurs avis sur l'actualité. Matthieu Delormeau a, lui, fait son grand retour.

Les chroniqueurs emblématiques comme Isabelle Morini-Bosc, Valérie Benaïm, Bernard Montiel ou encore Benjamin Castaldi sont toujours présents autour de la table. D'autres, comme Delphine Wespiser, Miss France 2012, ou Kelly Vedovelli ne sont pas là quotidiennement.

Jean-Michel Maire est revenu sur sa relation avec Cyril Hanouna, qu'il compare à une "sorte de père". "Il me calme. Il a changé ma vie puisqu'il m'a offert sur un plateau une aventure extraordinaire. Ma vie a commencé en 2010", a-t-il confié. Et de conclure : "Ca fait 12 ans de TPMP, donc voila , Cyril le sait pas. Je ne serai plus en télévision tout le monde s'en fou ! ce n 'est pas grave." Cette nouvelle doit certainement être un coup dur pour Cyril Hanouna et sa bande, déjà endeuillés par la perte d'un membre de l'équipe, René Malleville, décédé dimanche 19 septembre d'un cancer.