Une chroniqueuse séduite par Booba et sa plastique : "Il est sublime"

Booba est l'invité de Touche pas à mon poste, lundi 20 septembre. Cyril Hanouna a de nouveau reçu son ami sur le plateau de TPMP. Le rappeur de 44 ans est venu pour commenter l'actualité et débattre face à Jean Messiha. L'artiste, qui donnera un concert exceptionnel le 3 septembre 2022 au Stade de France, a tapé dans l'oeil d'une chroniqueuse ! Isabelle Morini-Bosc a été complètement séduite par Elie Yaffa, de son vrai nom et l'a fait savoir. Alors que Booba fait son entrée sur le plateau, la journaliste y est allée de ses plus belles éloges ! "Pourquoi quand on a une tête aussi belle, on fout une casquette dessus ?", a-t-elle demandé, sous les rires du présentateur et du public. "Il a une tête sublime ! Pour une dessinatrice, il a la tête des statues au Musée d'Orsay", a lancé Isabelle Morini-Bosc, qui révélait il y a peu qu'elle était folle de Michel Sardou.

"Depuis tout à l'heure, elle me parle de ma tête ! Elle a dit qu'elle attend que je sois empaillé pour venir me voir au musée", a répondu Booba, apparemment flatté par ces compliments un peu spéciaux. Surpris par le démarrage de son émission, Cyril Hanouna a souhaité mettre les choses au clair : la prise de parole de sa chroniqueuse n'était pas du tout prévue !

De bonne humeur, Booba est venu faire la promotion d'une nouvelle artiste qu'il a pris sous son aile, Elia. Le Duc de Boulogne a expliqué qu'il s'expliquera plus tard avec Isabelle Morini-Bosc, certainement dans les loges. Sur le plateau de TPMP, il voit défiler devant lui Eryl Prayel, Antoine Diers, porte-parole des "Amis d'Eric Zemmour" et Jean Messiha. Armé d'un buzzer, le rappeur peut choisir de débattre ou non avec eux et partager ses opinions.