Booba enfin réconcilié avec Karim Benzema ? La réponse du footballeur

Entre Karim Benzema et le monde du rap, c'est une grande histoire d'amour avec ses hauts et ses bas. Sa relation avec Booba en est le parfait exemple. Le numéro 9 du Real Madrid avait mal commencé sa relation avec le Duc de Boulogne en signant le fameux Fais moi la passe, en feat avec Rohff, l'ennemi juré de Booba.

Les deux personnalités ont toutefois fini par devenir très proches, jusqu'à l'agression du blogueur controversé Bassem Braïki par le rappeur Sadek. Karim Benzema avait regretté la violence de l'agression, contrairement à B2O. Il avait ensuite unfollow l'attaquant français sur les réseaux sociaux.

De nombreux fans ont alors pensé que leur amitié était froissée à jamais... jusqu'à ce que Booba sorte le clip du titre Dragon le 16 juillet dernier. On y voit des images de Karim Benzema sauter de joie après un but tiré sous les couleurs du Real Madrid que Booba entonne "On perd on win on apprend".