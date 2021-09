Nicolas Pernikoff en couple : "J'aime les femmes mûres"

Nicolas Pernikoff n'est plus un coeur à prendre ! L'ancien directeur de communication du groupe NRJ a révélé qu'il est couple depuis trois semaines avec une mystérieuse quinquagénaire aux cheveux châtains. Le grand brun à la voix grave s'est littéralement fait cuisiner par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, lundi 20 septembre dans Le 6 à 7, C8. Alors que le présentateur expliquait qu'il avait croisé Valérie Benaim avec son compagnon Patrick dit Patoche et ses parents au restaurant, il a demandé à Nicolas Pernikoff s'il avait rencontré quelqu'un.

Nicolas Pernikoff a affirmé qu'il avait rencontré cette personne il y a "très longtemps" et qu'il avait de nouveau croisé son chemin "il y a trois semaines". Comme il l'explique, cette copine a la cinquantaine et aime jouer au paddle. "Elle a 50 ans, pas loin d'Isabelle. On s'entend bien, on va prendre le temps doucement. On s'est embrassé, on sort ensemble", a timidement déclaré Nicolas Pernikoff, en martelant qu'il a toujours été fidèle. Un peu embarrassé en parlant de sa partenaire, a confié qu'il l'avait rencontrée dans son club de sport. Cyril Hanouna a bondi en s'exclamant qu'il croit savoir qui est cette mystérieuse femme. "Elle est grande ? Elle a les cheveux châtains ?", a-t-il interrogé.

"De savoir qu'il est heureux, presque à nouveau amoureux, je suis content pour lui !", a conclu Cyril Hanouna. Plusieurs chroniqueurs de TPMP ont déjà révélé leurs histoires de coeur : Guillaume Genton a confié qu'il était amoureux de Delphine Wespiser, avec qui il a dîné la semaine dernière. Matthieu Delormeau, lui, a déclaré qu'il était en couple mais n'a pas souhaité en dire plus...