Géraldine Pailhas et Christopher Thompson : Leur très séduisant fils Marcel est leur parfait mélange

Beau brun aux yeux bleus, Marcel Thompson a hérité du talent de ses parents pour la réalisation et le cinéma. En effet, le fils de Géraldine Pailhas et Christopher Thompson a déjà un CV artistique à faire pâlir bon nombre de comédiens. Acteur dans les courts-métrages Double Face (2022), It's Camping (2021) et Together (2020), il est également le réalisateur de Down the Donut Hole sorti en 2021. Issu d'une formation en cinéma et théâtre à la Wesleyan University (États-Unis) d'où il est ressorti major de sa promotion, le jeune homme a l'immense atout d'être polyglotte puisqu'il parle français, anglais, espagnol et allemand. Un avantage non négligeable dans le 7e art.

Interviewés par Paris Match en janvier 2022, Géraldine Pailhas et son mari Christopher Thompson avaient évoqué leurs enfants à l'occasion de la promotion de la comédie romantique Tendre et saignant où l'actrice tient l'un des rôles principaux. Interrogée sur le "bagage cinématographique" transmis à ses enfants, la comédienne avait répondu : "Cela a été un plaisir immense de choisir des films à leur montrer et de partager notre goût pour les grands cinéastes et les acteurs. Il y a eu quelques couacs, des films vus trop tôt parfois, toujours dans la langue originale, même lorsqu'ils ne savaient pas lire ! Pour les 6 ans de notre fils, nous avons emmené sa classe voir Les chevaliers de la Table ronde, de Richard Thorpe, en VO. Le film dure deux heures. Mauvaise idée. Après quinze minutes, la pagaille régnait dans la salle."

J'étais terrifiée

S'ils ont vu les films de leurs parents, les enfants ont par contre été "rarement" emmenés sur leurs tournages. "J'étais terrifiée qu'ils puissent être séduits pour de mauvaises raisons. Parce que la vie sur un plateau, c'est irrésistible", avait expliqué l'actrice. "L'odeur d'un studio de cinéma, c'est incroyablement fort", avait ajouté Christopher Thompson.

Première fan de ses enfants, l'actrice du film dévoile régulièrement des images de Marcel à l'occasion de son anniversaire. En décembre dernier, elle avait également partagé leurs retrouvailles quelques jours avant Noël.