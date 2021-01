Gérard Hernandez "assez difficile à vivre" selon sa femme : rares confidences sur son couple

Depuis 2009, Gérard Hernandez incarne Raymond dans la série d'M6 Scènes de ménages. Dans la fiction, il est l'époux d'Huguette, interprétée par Marion Game, mais dans la réalité, l'acteur de 87 ans est amoureux de Micheline et ce, depuis 68 ans ! Une longévité qui fait rêver et qui peut surprendre à notre époque. Interrogé par nos confrères de Télé Poche, il en a dévoilé le secret : "Je suis catégorique : on ne peut tenir que si on ne s'emmerde pas ! Dès que l'ennui arrive, il n'y a pas de passion qui tienne, il faut vite ouvrir la porte et sortir", a-t-il déclaré.

Si Micheline aime Gérard, elle n'aurait pas pu vivre avec Raymond. Pourtant, il peut parfois ressembler au personnage qu'il incarne depuis plus de dix ans : "Il est quand même un peu pénible le Raymond ! Ce qui ne veut pas dire que je ne le sois pas moi-même. D'après ma femme, il y aurait des moments où je peux être assez difficile à vivre. Mais ça ne dure jamais bien longtemps. Ça, c'est l'avantage de l'âge. Tout se passe très bien entre nous. Sinon, on ne serait pas ensemble depuis plus de soixante ans. Ce qui ne nous empêche pas non plus de nous engueuler comme un jeune couple", a-t-il reconnu.

Ce n'est pas la première fois que Gérard Hernandez se confie sur l'amour de sa vie. En 2017, il avait en effet expliqué à Télé 7 Jours qu'il avait bien du mal à s'éloigner de Micheline, professeure d'esthétique : "Sans elle, je suis perdu. J'ai même refusé de tourner des films pour ne pas m'en séparer. Aujourd'hui, ça m'est toujours difficile. Quand je ne suis pas dans la même pièce, je lui dis : 'Mais t'étais où ?' Une chance qu'on vive dans un petit appartement."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 4 janvier 2021.