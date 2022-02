Gilles Verdez fiancé depuis 4 ans à Fatou : coup de théâtre dans leur relation !

Il aura fallu plus de quatre ans à Gilles Verdez pour se faire passer la bague au doigt. Lundi 14 février 2022 dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur a annoncé une très bonne nouvelle à toute l'équipe. Face à Cyril Hanouna, il a confirmé que son mariage avec Fatou, sa compagne de longue date, n'était plus qu'une question de temps : "On va faire une révélation à Cyril, on va lui dire ce que tu m'as dit hier", a déclaré Gilles Verdez à Fatou, qu'il avait au téléphone en direct. Sa fiancée, actuellement au Sénégal, a appuyé les propos du chroniqueur : "J'ai dit de dire à Cyril que j'étais en train de préparer le mariage. Je vais organiser le mariage au Sénégal. Ça y est, on va se marier avec Gilles à Dakar !" Un événement que personne ne pensait voir un jour après les multiples péripéties que le couple a connues pour en arriver là.

La demande en mariage de Gilles Verdez à Fatou avait suscité les interrogations à l'époque. Le chroniqueur avait profité d'une émission spéciale Saint-Valentin en 2017 pour poser un genou à terre sur le plateau, en direct. Sauf que la réponse pourtant positive donnée par Fatou n'avait pas convaincu le public et les téléspectateurs. Quelque temps avant, le couple s'était fâché. Pour se faire pardonner, Gilles Verdez avait donc eu l'idée de demander sa compagne en mariage pour repartir sur de nouvelles bases. Cette idée était à deux doigts d'être oubliée, étant donné l'ambiance qui régnait au même moment entre les amoureux.

Plusieurs jours après la demande, Gilles Verdez avait tenu à défendre Fatou, grandement critiquée pour son manque d'enthousiasme au moment de répondre. Le chroniqueur, tel un sauveur, avait alors expliqué le comportement de sa douce : "Fatou a été beaucoup blessée, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si elle vient ici c'est qu'elle aime bien les gens ici, elle aime bien l'émission, mais c'est quelqu'un de très réservé. Ce n'est pas son métier la télé ! Elle dirige un institut de beauté, elle n'est pas habituée. Ici l'ambiance est intimidante pour elle. Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi, elle vient pour ça uniquement. Elle ne savait pas du tout que j'allais la demander en mariage. Elle est extrêmement pudique, elle protège aussi ses enfants, sa famille, et dans sa culture on ne montre pas ses sentiments". Les choses ont changé, visiblement !