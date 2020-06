Gina Lollobrigida arnaquée : l'étrange jardinier qui lui a extorqué des millions

Gina Lollobrigida est adulée dans son pays, mais ce n'est pas seulement pour son impressionnante carrière que l'actrice de 92 ans fait les gros titres en Italie.

Son ancien manager Andrea Piazzola, un homme de confiance de l'actrice italienne qui avait commencé à son service en tant que jardinier, est accusé de lui avoir extorqué 3 millions d'euros. L'affaire, qui remonte à 2018, s'apprête, peut-être, à connaître un nouveau tournant.

Dans son numéro du 25 juin 2020, Paris Match indique que les juges se prononceront le 9 juillet prochain sur la comparution au tribunal de Rome d'Andrea Piazzola pour abus de faiblesse. La justice décidera-t-elle d'établir le degré d'influence d'Andrea Piazzola sur Gina Lollobrigida ? Ce charmant trentenaire s'est peu à peu installé dans la vie de l'actrice italienne pour ne plus jamais en sortir, évinçant son jeune mari Javier Rigaud, mais également son fils Milko et son petit-fils Dimitri.

Comme l'indique Paris Match, à cette heure-ci, Andrea Piazzola ne contrôle peut-être plus les affaires de Gina Lollobrigida, mais il habite toujours à la villa de l'Appia Antica, la propriété de Rome de la star de Notre-Dame de Paris, où il s'est installé il y a plusieurs années. Il y a même fondé une famille puisque sa compagne a donné naissance à une petite fille à la fin du mois d'avril, un bébé prénommé Gina Jr, ce qui sonne comme celui d'une héritière.

Lorsqu'en 2018, le fils de Gina Lollobrigida, Milko Skofic Jr, avait déposé plainte contre d'Andrea Piazzola, l'accusant d'avoir extorqué 3 millions d'euros à sa célèbre mère entre 2013 et 2018, la justice italienne avait pris de premières mesures. Celle de mettre sous séquestre la propriété de l'actrice et celle de désigner un administrateur de soutien pour gérer la fortune de Gina Lollobrigida estimée à environ 15 millions d'euros, "premier échelon des mesures de protection à la personne en Italie, avant la curatelle et la mise sous tutelle", précise Paris Match.

Le profil de l'arnaqueur

Le magazine revient plus en détail sur Andrea Piazzola et sur la manière dont il a réussi à s'imposer comme un pilier de Gina Lollobrigida, le seul homme en qui l'héroïne de Salomon et la Reine de Saba peut avoir confiance et une confiance complètement aveugle.

Andrea Piazzola a grandi dans la banlieue sud de Rome. Le bellâtre est le fils d'un policier et d'une syndic de copropriété, et il se présente comme un business coach sur la Toile. C'est pourtant pour une tout autre fonction que l'homme a été embauché à l'origine par Gina Lollobrigida en 2009 : celle de jardinier. C'est une assistante de l'actrice qui l'a recommandé et, petit à petit, l'oiseau a fait son nid, tissant une grande toile de mensonges autour de sa patronne et installant une emprise totale.

Un événement a marqué un tournant dans le rapprochement de Gina Lollobrigida et Andrea Piazzola : un voyage aux États-Unis en 2011. "Gina avait une série d'engagements, mais ni Miko ni moi ne pouvions l'accompagner, a raconté Javier Rigau, l'ex-époux de l'actrice, qui a dû se battre pour faire reconnaître leur mariage. Elle a donc emmené Piazzola. Là-bas, il aurait prétendument démantelé une arnaque qui la visait... Nous sommes convaincus qu'il a ourdi cette manigance pour gagner pour la confiance de Gina. Après ce voyage, Gina n'a plus été la même."

Il a isolé Gina pour mieux l'avoir sous sa coupe

Andrea Piazzola a alors peu à peu isolé l'actrice et lui a fait croire que son petit-fils Dimitri, qui vivait dans la dépendance de la propriété de sa grand-mère, était en réalité un drogué et qu'il tournait des vidéos pornographiques sur internet. Gina Lollobrigida n'y a pas réfléchi à deux fois avant de se couper de son petit-fils en lui interdisant l'accès à sa maison et en dressant une grille entre sa villa et la dépendance. "Le plan mis en place par Piazzola est clair : il a isolé Gina pour mieux l'avoir sous sa coupe, est persuadé Javier Rigau. Il l'a flattée, apitoyée avec des maladies imaginaires. Surtout, il l'a convaincue qu'elle était menacée et qu'elle ne pouvait compter que sur lui seul."

C'est ainsi, qu'en toute confiance, la grande star italienne a ouvert les portes de ses comptes à son ancien jardinier en le nommant directeur des trois sociétés qui géraient sa fortune, à la place de son fils. Andrea Piazzola aurait ainsi vendu trois appartements situés près de la place d'Espagne à Rome et aurait détourné directement des centaines de milliers d'euros des comptes en banques de Gina Lollobrigida afin notamment de s'offrir une Ferrari et une luxueuse BMW.

Lorsque Milko, le fils de l'actrice, a été écarté de la gestion du patrimoine familial au profit d'Andrea Piazzola, il a ordonné des expertises psychiatriques auprès de sa mère, pour connaître avec exactitude sa lucidité. Lorsque la famille et la gestion de son patrimoine ont été abordées, Gina Lollobrigida s'est littéralement transformée, devenant une femme aux traits "narcissiques, obsessionnels, compulsifs et paranoïaques". La conclusion des médecins a été sans appel, diagnostiquant "un état de déficience psychique" dû à "un affaiblissement de la perception juste de la réalité et de la capacité à s'y rattacher".