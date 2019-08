Gina Lollobrigida dépouillée de ses millions : son fils porte plainte

Gina Lollobrigida a-t-elle été dépouillée de quelques millions par son homme de confiance ? C'est l'avis de son fils, Milko Škofič Jr., né en 1957. Selon nos confrères d'Ici Paris (en kiosques le 31 juillet 2019), l'icône italienne de 92 ans aurait été victime de son ex-chauffeur, devenu au fil du temps son homme de confiance.

L'accusé aurait vendu trois appartements que Gina Lollobrigida possédait place d'Espagne à Rome. Il se serait acheté une Ferrari pour 300 000 euros ainsi qu'une BMW. Au total, il aurait détroussé l'actrice de 3 millions d'euros, sur une fortune estimée à 18 millions, entre 2015 et 2018.

Milko Škofič Jr. a porté plainte, accompagné dans cette démarche de son fils Dimitri et de l'homme d'affaires espagnol Javier Rigau Rafols, ancien amant de Gina Lollobrigida de 34 ans son cadet. L'avocat du fils de la star a expliqué : "Mademoiselle Lollobrigida a été victime d'un crime. Elle a accordé sa confiance à cet homme et il l'a trahie. Elle dispose de toutes ses capacités quand il s'agit de cinéma mais elle n'est compétente ni en matière de finances ni d'affaires." Ici Paris parle d'un abus de faiblesse qui "n'est, hélas, pas rare à ces âges avancés".

En 2014, le fils de Gina Lollobrigida avait demandé sa mise sous tutelle de peur, justement, de la voir dilapider sa fortune. Un an auparavant, elle accusait son amant espagnol de l'avoir épousée contre son gré en lui faisant signer des papiers en espagnol, dont une procuration, de sorte qu'il avait pu s'unir à elle malgré son absence à la cérémonie.

Milko Škofič Jr. est le fils unique de Gina Lollobrigida et du médecin yougoslave Milko Škofič. Le couple s'est marié en 1949 et sera resté près de vingt-cinq ans ensemble. Sex-symbol des années 1950 et 1960, Gina Lollobrigida a incarné Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame en 1956 et donné la réplique à Gérard Philippe dans le film culte Fanfan la Tulipe en 1952. En 2018, elle a reçu son étoile sur Walk of Fame à Hollywood.